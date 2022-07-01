В Турцию зашел корабль с краденым украинским зерном: посол требует принять меры
Корабль с зерном из оккупированного Бердянска зашел в порт в Турции, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в Facebook.
"В порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры", - написал он.
Боднар добавил, что у Украины хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти Турции.
Ранее глава так называемой "временной администрации Запорожской области" Евгений Балицкий заявил, что из Бердянска на корабле вывезли 7 тысяч тонн похищенного украинского зерна.
Как сообщалось ранее, 25 июня в Бердянск зашло российское судно. В горсовете считают, что оно должно было забрать последнее зерно.
Напомним, в Турции считают, что запуск "зернового коридора" в Черном море займет 3-4 недели.