Глава МИД Финляндии: война может выйти за пределы Украины
Война может оказаться за пределами Украины. Это вполне вероятно, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, пишет CNN.
"Это возможно. И поэтому сейчас так важно поддерживать Украину", - сказал Хаависто.
На вопрос, сможет ли Украина выиграть войну, Хаависто сказал:
"Они могут сохранить ситуацию, и в этом смысле они могут выиграть эту битву. Я думаю, что они, конечно, морально на высоком уровне. Они очень сплочены". "Им нужна наша поддержка", - добавил он.
Напомним, североатлантический альянс пригласил Финляндию и Швецию стать членами НАТО.