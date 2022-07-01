Глава МИД Финляндии: война может выйти за пределы Украины

Война может оказаться за пределами Украины. Это вполне вероятно, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, пишет CNN.

"Это возможно. И поэтому сейчас так важно поддерживать Украину" , - сказал Хаависто.

На вопрос, сможет ли Украина выиграть войну, Хаависто сказал:

"Они могут сохранить ситуацию, и в этом смысле они могут выиграть эту битву. Я думаю, что они, конечно, морально на высоком уровне. Они очень сплочены". "Им нужна наша поддержка" , - добавил он.

Напомним, североатлантический альянс пригласил Финляндию и Швецию стать членами НАТО.