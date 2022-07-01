Одесская ОВА: Россия уже никогда не отмоется от статуса государства-террориста

Глава Одесской ОВА Максим Марченко в вечернем обращении в пятницу, 1 июля, заявил, что в результате российского ракетного удара по курортному поселку Сергеевка погиб 21 человек, 38 людей госпитализированы, сообщает Новое время.

Марченко напомнил, что среди погибших — 12-летний мальчик, а среди пострадавших пять детей, из которых двое в тяжелом состоянии.

"Выродки, которые запускали ракеты по мирному поселку, только подтвердили, что конечная цель России — геноцид украинского народа. Нелюди в очередной раз заявили, что били по „складу с боеприпасами“. Может, расскажете об этом погибшему ребенку или мальчику, который находится в реанимации? Там не было ни одного военного объекта. Россия уже никогда не отмоется от статуса государства-террориста, потому что он написан кровью наших детей" , — сказал Марченко.

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российский ракетный удар по мирному курортному поселку — целенаправленный акт терроризма против украинского народа.

В ночь на пятницу, 1 июля, российские бомбардировщики Ту-22 нанесли удары сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 по территории Одесской области. Они попали в девятиэтажный жилой дом и две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе. Погиб по меньшей мере 21 человек.

В результате ракетного удара РФ по пгт Сергеевка в том числе пострадал детский реабилитационный центр правительства Молдовы.

Сергеевка — поселок городского типа в 77 километрах от Одессы. В поселке расположен крупный климатический курорт, известный в том числе своими минеральными ваннами из обладающей лечебными свойствами воды Шаболатского лимана. В Сергеевке находятся множество баз отдыха.