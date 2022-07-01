Залужный: россияне обстреляли Змеиный фосфорными бомбами

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские оккупанты 1 июля нанесли авиаудар фосфорными бомбами по острову Змеиный, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Залужного в Facebook.

"Руководство вооруженных сил России не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли". Сегодня (1 июля — ред.) около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами" по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач" , — говорится в сообщении.

Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, следует знать эти факты.

Единственное, в чем противник последовательный, это неизменная "меткость" нанесения ударов".

Напомним, в ночь на 30 июня украинские войска нанесли удар по острову Змеиный в Черном море. В результате точных ударов ВСУ рашисты в панике покинули остров. Однако Минобороны РФ заявило, что российские войска оставили Змеиный якобы из-за "жеста доброй воли".