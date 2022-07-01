Зеленский: оккупанты выпустили по Украине около трех тысяч ракет

Оккупанты выпустили по территории Украины около трех тысяч ракет с начала полномасштабного вторжения, сообщает Новое время.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"За четыре месяца полномасштабной войны России против мирной Украины, Россия уже применила около 3 тысяч ракет. Такая жестокость российских действий лишь подчеркивает, насколько правильны решения наших партнеров по оказанию Украине поддержки" , — сказал Зеленский во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Йонасом Гар Стере в Киеве.

Он напомнил, что в пятницу, 1 июля, РФ нанесла очередной жестокий ракетный удар по обычному жилому дому в Одесской области в курортном поселке Сергеевка.

"Это не единичный удар и не случайность, как ежедневно говорит в СМИ Российская Федерация. Это целенаправленный террор России" , — подчеркнул он.

Зеленский ранее подчеркивал, что российский ракетный удар по мирному курортному поселку — целенаправленный акт терроризма против украинского народа.