Норвегия рассмотрит вопрос о поставках природного газа Украине

Правительство Норвегии вместе с представителями добывающих компаний рассмотрит вопрос о поставках природного газа Украине, сообщает Укринформ.

Об этом заявил Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на совместном с Президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

"Мы с господином Президентом говорили, что Украина также нуждается в природном газе, имеет такой запрос. Я этот запрос везу нашим компаниям. Они уже делают все, что могут, работают на самой высокой мощности. Но просьба Президента Украины - это то, что я повезу домой", - сказал Стёре.

Он напомнил, что Норвегия обеспечивает Европе около 20 процентов ее потребности в природном газе.

По словам Стёре, после начала войны, когда Россию начали отрезать от предоставления энергетических ресурсов, многие европейские коллеги спрашивали, выполнит ли Норвегия свои обязательства в таких условиях.

"Я сказал так. Можем ли мы увеличить добычу? Я сказал, что добыча уже на максимуме, но немного мы можем добавить, чтобы иметь возможность поставлять в Европу", - отметил Премьер-министр Норвегии.

Как сообщалось, ранее Стёре заявил, что Норвегия до конца этого года и в течение следующего года предоставит Украине пакет помощи на сумму 1 миллиард евро.