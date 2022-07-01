Совбез ООН соберется по поводу Украины и продовольственного кризиса

Бразилия, которая будет в июле председательствовать в Совете Безопасности ООН, планирует созвать заседание органа для обсуждения глобального продовольственного кризиса в контексте войны России против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил постоянный представитель Бразилии при ООН Кошта Фильо.

"Наш план – провести заседание (Совбеза ООН) по Украине с акцентом на продовольственную безопасность, которая, как мы считаем, влияет не только на местное население, но и на весь мир. Мы считаем, что этот вопрос может создать желаемый первый шаг на пути к разрешению конфликта" , – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что конкретная дата заседания Совета Безопасности пока неизвестна и будет зависеть от успеха переговоров при посредничестве ООН и Турции по вывозу зерна из Украины.

"Это очень щепетильный и чувствительный вопрос, вы знаете, что ведутся переговоры по этому вопросу, и точная дата заседания будет зависеть от развития этих консультаций и переговоров, которые проходят в Европе" , - добавил Фильо.

Ранее стало известно о проведении четырехсторонних переговоров Украины, России, Турции и ООН по вывозу украинского зерна через Черное море, контролируемое российским флотом.

На прошлой неделе руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию "операционного центра", который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.

А ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях провести телефонные переговоры с главами Украины и России по вывозу украинского зерна по морскому пути.