Пентагон озвучил причину отступления россиян с острова Змеиный

Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило отступление россиян с острова Змеиный и не считает это "жестом доброй воли", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

"Мы рассматриваем это развитие событий как такое, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на россиян, в том числе с применением ракет "Гарпун", которые они недавно приобрели, чтобы атаковать корабль поставок.

Таким образом, украинцы очень осложнили россиянам поддержку операций и сделали их очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно, Россия покинула остров" , – говорится в заявлении.

Пентагон считает, что взятие Змеиного под контроль ВСУ является облегчением защиты Одессы, а также возможностью открывать морские пути без контроля России.