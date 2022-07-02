Непогода снова возвращается: синоптики дали прогноз на сегодня

Непогода снова возвращается: синоптики дали прогноз на сегодня
Фото: Курс Украины

В Украине сегодня погода несколько ухудшится. На западе ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами штормовой ветер, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Узнайте погоду в вашем городе:

    Погода в Украине

    По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, только в большинстве западных областей днем кратковременный дождь гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальных территориях ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, но днем в восточных областях местами также сильные порывы ветра.

    Температура воздуха составит:

    • в северных областях ночью +14 +18, днем +27 +31 градусов;
    • на западе ночью + 17 + 21 градус, а днем +30 +33;
    • в восточных областях ночью +11 +13, днем +23 +25 градусов;
    • на юге страны ночью +16 +21 градусов, а днем +27 +31;
    • в центральных областях ночью +14 +17, днем +27 +30 градусов.

    Непогода снова резко возвращается: синоптики дали прогноз на сегодня

    Погода в Киеве

    Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +17 +19 градусов, днем поднимется до +27 +29.

    Непогода снова резко возвращается: синоптики дали прогноз на сегодня

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