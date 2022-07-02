В Луганской области ВСУ отбили два массированных наступления россиян – Гайдай

Россияне атакуют Луганщину с разных сторон, плотно обстреливают населенные пункты, однако украинским военным удалось отбзить два массированных наступления врага, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Привиллю, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке. Частные дома в деревнях выгорают один за другим. С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших" , – заявил Гайдай.

"1 июля Вооруженными силами Украины отражены два массированных наступления россиян - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, где враг имел попытку провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли" , – добавил он.

Фото: Сергей Гайдай

Гайдай сообщил, что пожары разгораются одновременно в нескольких местах.

Едва удается ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. В частности, как это было в многоквартирном доме и торговом центре.

Кроме того, глава ОВА добавил, что в больницу в Черновцах в пятницу доставили раненого мужчину из Лисичанска.