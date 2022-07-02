Цены растут, рассрочки возвращаются: что происходит на рынке новостроек Украины

По итогам июня средние цены на квартиры в новостройках и строящихся домах выросли в сравнении с февралем. При этом, в отличие от довоенного периода, темпы и объемы продаж значительно снизились, пишет Леся Панченко, РБК-Украина.

Почему растут цены на квартиры

Повышение цен на фоне общей нестабильности и спада потребительского спроса сами застройщики объясняют двумя факторами.

Во-первых, за предыдущие месяцы заметно выросли цены на строительные материалы, что привело к увеличению себестоимости.

Во-вторых, возобновление строительных работ произошло главным образом в тех ЖК, которые на момент начала войны находились в состоянии, близком к завершению, что всегда дороже, чем на более ранних этапах. А вот строительство новых очередей пока откладывается.

"Текущие продажи ощутимо ниже довоенных. По утверждениям застройщиков, сейчас формируется отложенный спрос. Инвесторы присматриваются к новостройкам, но не готовы вкладывать так активно, как до войны, из-за непредсказуемости будущего" , – отмечает директор по маркетингу ЛУН Денис Судилковский.

При этом процесс возобновления строек происходит неравномерно в разных регионах Украины. Так, в западных областях возобновлены работы на 90% ЖК. В Одесской области этот показатель составляет более 60%. А вот в Киеве – всего около 40%.

Как изменился спрос на квартиры в новостройках

Интерес к инвестициям в недвижимость в западных регионах страны достигает в среднем 60% по сравнению с довоенным уровнем. В то время как в областях, близких к линии военных действий, уровень заинтересованности со стороны потенциальных инвесторов составляет 20-30% от февральских показателей.

Киев и область

В июне средняя цена квадратного метра в новостройках Киева составила 1310 долларов. Это на 3% выше, чем было в феврале.

В Киевской области средняя цена за кв. метр нового жилья, по состоянию на начало июля, обойдется в 800 долларов.

Желающим приобрести однокомнатную квартиру в новостройке следует рассчитывать на бюджет от 1,7 млн гривен – по такой цене сейчас в Киеве продают самые маленькие однушки. За двухкомнатную квартиру придется заплатить от 2,5 млн гривен и выше.

Львовская область

Регион демонстрирует значительный рост цен на жилье в сравнении с довоенным уровнем. Это объясняется удаленностью от зоны боевых действий в сочетании с развитой инфраструктурой и тенденцией, что с начала войны многие компании национального масштаба перенесли сюда свои офисы и штаб-квартиры.

По отношению к февралю квартиры во Львове и области подорожали на 10% в долларовом выражении и уже вплотную приблизились по стоимости к Киеву. Так, самая доступная однокомнатная квартира обойдется в 1,6 млн гривен, а за двухкомнатную придется отдать как минимум 2,4 млн без учета персональных скидок.

Одесская область

Одесская область на фоне динамичного возобновления строительства привлекает более доступными ценами по сравнению с Киевом и Львовом. При этом, после небольшого проседания в предыдущие месяцы, цены вернулись к довоенному уровню. В разрезе разных классов ЖК отмечается рост цен даже на самые доступные варианты.

Самая маленькая однушка в новостройке в Одессе сейчас стоит от 1,1 млн гривен. Цены на двухкомнатные квартиры начинаются с 1,7 млн без учета скидок.

Западные регионы Украины

В регионах Западной Украины, принявших львиную долю вынужденных переселенцев из центральных и восточных областей страны, также отмечается рост цен на квартиры в новостройках.

Так, в Закарпатской области стоимость квадратного метра жилья сейчас составляет 960 долларов – против 750 долларов год назад. Соответственно – цены выросли почти на 30%.

Ивано-Франковская область также демонстрирует удорожание квартир во всех классах новостроек по сравнению с ценами годичной давности.

Ждать ли скидок и рассрочек на квартиры в новостройках

К концу июня рынок первичной недвижимости демонстрировал гибкость и разнообразие предложения и высокую активность возобновления строительства. При этом застройщики понимают, что в отличие от довоенного периода, заинтересованность со стороны потенциальных инвесторов не равна решению покупать жилье прямо сейчас.

По словам Дениса Судилковского, застройщики пробуют подогреть спрос специальными предложениями – такими как длительная рассрочка на готовые или почти готовые квартиры. И в целом, в офисах продаж уже готовы предлагать специальные финансовые условия для решительных инвесторов.

Ранее мы рассказывали, какие факторы повлияют на цены и объем предложения на рынке недвижимости в ближайшие месяцы.