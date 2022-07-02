ВГА: оккупанты ударили по Славянску кассетными боеприпасами

Российские войска в пятницу, 1 июля, снова ударили по Славянску кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека еще семь получили ранения, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Вчерашний вечер показался очень тяжелым. Под обстрел попал мкр-н Лиманы. Улицы Барвенковской, Подгорной, Данилевского. Мирный приватный сектор, где нет военных объектов. В итоге – четверо погибших, семь раненых" , - рассказал он.

По словам Ляха, кассетные снаряды, которыми обстреливают город, не наносят тотальных разрушений постройкам, но они очень опасны для людей.