Энергоатом: связь между МАГАТЭ и ЗАЭС восстановлена

Энергоатом: связь между МАГАТЭ и ЗАЭС восстановлена
Фото: Ralf1969

В НАЭК "Энергоатом" заявили, что своими усилиями возобновили связь с Международным агентством по атомной энергии для передачи данных ЗАЭС, сообщает Экономическая правда.

"1 июля 2022 года НАЭК "Энергоатом" собственными усилиями возобновил утраченную связь между Запорожской атомной электростанцией и Международным агентством по атомной энергии", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" объяснили, что данные ЗАЭС передают МАГАТЭ через оператор связи Vodafone, отключение которого в Энергодаре временно исключило возможность передачи данных.

В НАЭК отмечают, что оккупанты отключили в городе все украинские операторы мобильной связи.

"Несмотря на то, что мобильные сети отечественных операторов до сих пор не работают, Энергоатом возобновил связь между ЗАЭС и МАГАТЭ. Все данные обязательного мониторинга передаются, и Агентство подтвердило их получение", – говорится в сообщении "Энергоатома".

Новости

Популярные темы форума

analytics