Энергоатом: связь между МАГАТЭ и ЗАЭС восстановлена

В НАЭК "Энергоатом" заявили, что своими усилиями возобновили связь с Международным агентством по атомной энергии для передачи данных ЗАЭС, сообщает Экономическая правда.

"1 июля 2022 года НАЭК "Энергоатом" собственными усилиями возобновил утраченную связь между Запорожской атомной электростанцией и Международным агентством по атомной энергии" , – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" объяснили, что данные ЗАЭС передают МАГАТЭ через оператор связи Vodafone, отключение которого в Энергодаре временно исключило возможность передачи данных.

В НАЭК отмечают, что оккупанты отключили в городе все украинские операторы мобильной связи.