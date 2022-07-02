Spiegel: ЕС хочет разрешить транзит в Калининград, но с ограничениями

ЕС планирует разрешить транзит через Литву в Калининградскую область подсанкционных товаров, но в ограниченном количестве, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

Отмечается, что в ближайшие дни Еврокомиссия намерена опубликовать разъяснения по применению санкций.

"Разъяснение Еврокомиссии напрямую касается всех стран-членов ЕС, но в основном оно касается только ситуации с Калининградом. Согласно документу, России будет позволено транспортировать подсанкционные товары в Калининград, но только в объеме, соизмеримом с поставками до вторжения" - отмечает издание.

Это правило призвано предотвратить экспорт продукции в другие страны через Калининград в нарушение санкций ЕС.

По документам литовской таможни будет определено, сколько именно России можно доставить в анклав.

В особых случаях, например, для требуемого ремонта шлюзов, сумма может быть превышена, говорят источники в Брюсселе. Но России придется оправдывать каждое исключение.

Политика, принятая Комиссией, в значительной степени отражает позицию германского правительства. Берлин подверг критике подход Литвы.

Канцлер Германии Олаф Шольц стремится уйти от ненужных провокаций России. Он неоднократно отмечал, что сделает все от него зависящее, чтобы НАТО не стало стороной войны между Россией и Украиной. Немецкие солдаты дислоцируются в Литве и могут быть вовлечены в возможный конфликт.