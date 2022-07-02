В МВД предупредили о возможных провокациях со стороны Беларуси
Есть информация о возможных провокациях со стороны Беларуси. Речь идет о переброске в Украину диверсионно-разведывательных групп, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.
"Мы имеем информацию о возможных провокациях, окончательное вовлечение Беларуси в российско-украинскую войну, - говорится о возможности направления соответствующих ДРГ. И именно поэтому нашими правоохранителями внедрен усиленный режим несения службы на блокпостах", - рассказал Енин.
При этом он подчеркнул, что украинцы в вопросе угрозы нападения со Стороны беларуси сталкиваются с массированным применением дезинформации.
"К большому сожалению, некоторые представители местной власти подхватывают эту дезинформацию, распространяя панику среди населения", - отметил Енин.