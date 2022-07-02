В МВД предупредили о возможных провокациях со стороны Беларуси

Есть информация о возможных провокациях со стороны Беларуси. Речь идет о переброске в Украину диверсионно-разведывательных групп, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

"Мы имеем информацию о возможных провокациях, окончательное вовлечение Беларуси в российско-украинскую войну, - говорится о возможности направления соответствующих ДРГ. И именно поэтому нашими правоохранителями внедрен усиленный режим несения службы на блокпостах" , - рассказал Енин.

При этом он подчеркнул, что украинцы в вопросе угрозы нападения со Стороны беларуси сталкиваются с массированным применением дезинформации.