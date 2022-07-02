В Германии опасаются полного прекращения поставок газа из РФ

Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Германии опасается полного прекращения поставок газа из РФ и призывает жителей страны экономить энергию, сообщает Deutsche Welle.

Такое заявление сделал глава BNetzA Клаус Мюллер в интервью изданиям Funke Mediengruppe.

С 11 по 21 июля компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода "Северный поток" для "плановых профилактических работ".

Вопрос в том, не превратятся ли эти техработы в "непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам", подчеркнул Мюллер.

Если поставки газа из России "снизятся на более длительный период, мы должны будем более серьезно поговорить об экономии", уверен глава федерального агентства. По его словам, 12 недель до начала отопительного сезона должны быть использованы для подготовки к нему.

Клаус Мюллер призвал жителей ФРГ оперативно проверить работу отопительных котлов на газу и радиаторов.

"Техническое обслуживание может снизить потребление газа на 10-15 процентов", - отметил он.

"Работы лучше провести сейчас, а не осенью", - рекомендовал глава BNetzA.