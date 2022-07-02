Советник мэра: под Мариуполем оккупанты начали обыски и проверки

Под Мариуполем оккупанты начали проводит волну обысков и проверок из-за растущего сопротивления населения, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

"Сопротивление в Мариуполе медленно, но набирает обороты. По Мариупольскому району идет волна обысков и проверок, на следующей неделе переходят в город" , — уточнил он.

Андрющенко добавил, что началась также новая волна фильтрации.