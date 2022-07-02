Советник мэра: под Мариуполем оккупанты начали обыски и проверки
Под Мариуполем оккупанты начали проводит волну обысков и проверок из-за растущего сопротивления населения, сообщает Новое время.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
"Сопротивление в Мариуполе медленно, но набирает обороты. По Мариупольскому району идет волна обысков и проверок, на следующей неделе переходят в город", — уточнил он.
Андрющенко добавил, что началась также новая волна фильтрации.
"При въезде из Запорожской области в Мариуполь даже те, кто уже прошел фильтрацию, подлежат дополнительному допросу ФСБ", — резюмировал он.