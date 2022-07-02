В Минобороны показали немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 на передовой

﻿Вооруженные силы Украины получили немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze (PzH) 2000 и уже производят ими впечатления по российским позициям в восточных регионах.

Об этом заявили в Министерстве обороны Украины и обнародовали соответствующее видео.