В Минобороны показали немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 на передовой
Вооруженные силы Украины получили немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze (PzH) 2000 и уже производят ими впечатления по российским позициям в восточных регионах.
Об этом заявили в Министерстве обороны Украины и обнародовали соответствующее видео.
"155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 уже "отработала" по российским захватчикам на восточных рубежах. Быстрострельность. Точность. Эффективное использование боеприпасов. Минимальное время на поражение цели и уход с боевой позиции. PzH 2000 - более 55-тонная боевая машина немецкого происхождения и с "пропиской" уже в ВСУ", – говорится в сообщении.