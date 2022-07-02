Кулеба объяснил, почему Запад должен усилить поддержку Украины

Западные страны должны продолжить и усилить поддержку Украины. Это поможет предотвратить расширение войны, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он объяснил, что российское руководство ненавидит благополучие Европы, поэтому готово уничтожить его. Украина сейчас сдерживает намерения Кремля.

"Сохранение поддержки Украины является важным для европейских партнеров, потому что Путин ненавидит благополучие европейцев и хочет донести кризис до дверей каждого европейского дома. Украина мешает этим злонамеренным планам" , - отметил Кулеба.

Глава МИД заявил, что"поддерживая нас, партнеры поддерживают себя".