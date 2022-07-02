Мэра Чернигова снова не выпустили за границу

Мэру Чернигова Владиславу Атрошенко не разрешили пересечь границу с Польшей на пункте пропуска "Краковец", сообщает Украинская правда.

"Сегодня (2 июля – ред.) мне, как мэру Чернигова, безосновательно запретили рабочий визит в Швейцарию, на Конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности" , – заявил он.

Атрошенко сообщил, что отказ в выезде дискредитирует Украину и президента.

В отказе говорится, что у Атрошенко нет оснований на пересечение границы согласно закону "О мобилизации" и не предоставил соответствующих документов.

На это он ответил, что не согласен с отказом и ему не сообщили его причину.