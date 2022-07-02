В Донецкой области сокращают комендантский час

В Донецкой области сокращают продолжительность комендантского часа. С понедельника, 4 июля, он будет действовать с 22:00 до 04:00, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Подписал распоряжение о смене длительности комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаскировки будут действовать с 22:00 до 04:00" , - написал он.

Кириленко призывает всех ответственно относиться к ограничениям, ведь это вопрос личной и общественной безопасности.

Напомним, ранее в Донецкой области комендантский час длился с 21:00 до 05:00.