Кулеба и Боррель обсудили работу над седьмым пакетом санкций против РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Одной из тем разговора стали санкции против России, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Политики также обсудили будущие шаги Украины для вступления в ЕС и скоординировали позиции перед встречей министров иностранных дел группы G20.

"Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС в отношении России, и мы над этим работаем" , - добавил Кулеба.

Напомним, что в Евросоюзе начали подготовку к седьмому пакета санкций против России.