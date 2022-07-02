В Германии считают неправильным бойкот российской культуры

Государственный министр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот считает неправильным бойкотировать российской культуру, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом она заявила в интервью Augsburger Allgemeine.

"Я считаю абсолютно неправильным бойкот всего, что касается российской культуры" , - сказала она.

Она привела пример, что недавно в Северной Рейн-Вестфалия запретили молодежному оркестру исполнять Чайковского. Она отметила, что продолжалось общественное обсуждение, после которого концерт таки разрешили.

Министр отмечает, что существует большая неопределенность относительно того, как относиться к российской культуре.