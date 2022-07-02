Лукашенко вслед за Путиным пригрозил "центрам принятия решений"

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко угрожает ударами по так называемым центрам принятия решений в западных столицах, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

По его словам, в Беларуси нет дефицита в продуктах питания и других товарах, поэтому "белорусы, как всегда, расслабились".

"Вы расслабляйтесь. Мы военные люди и знаем, что нам делать. Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас можно говорить, центры принятия решений в ваших столицах" , - заявил Лукашенко.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин отказался отвечать на вопрос о "красных линиях" в войне против Украины, но отметил, что при их пересечении будут "жесткие действия по центрам принятия решений".