Лукашенко об украинских ракетах: "три дня назад удалось перехватить"

Белорусские военные якобы три дня назад перехватили украинские ракеты, которые были нацелены на военные объекты, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Как заявил на торжествах по случаю Дня независимости лидер белорусского режима Александр Лукашенко, его страну якобы продолжают провоцировать.

"Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины" , - отметил он.

Он также добавил, что ни один белорусский военный не воюет на территории Украины.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что белорусская армия не стремится воевать в Украине.