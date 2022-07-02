Стефанишина назвала сроки вступления Украины в Евросоюз

Украина планирует стать частью Европейского союза в рекордные сроки. Процесс вступления займет до пяти лет, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире "Украинского радио".

"Наши прогнозы достаточно амбициозны. Я не хочу говорить о конкретных датах, они ведь зависят не только от того, насколько мы будем готовы. Это (процесс вступления - ред.) займет до десятка лет, до пятилетки" , - ответила министр на вопрос о сроках вступления в ЕС.

Также она подчеркнула, что Украина не будет затягивать с выполнением задач, которые необходимы для членства.

"Мы точно не допустим затягивания процесса расширения. Мы выполнили свою часть задач, сможем перейти к переговорам и политически присоединиться к ЕС в рекордные сроки. Так же, как мы стали кандидатом" , - добавила Стефанишина.

Напомним, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европа ожидает от Украины внедрения новых законов, которые уменьшают чрезмерное влияние олигархов и назначения высших должностных лиц по борьбе с коррупцией.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание специального документа, где будет отражена пошаговая инструкция Украины для вступления в ЕС.