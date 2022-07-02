Министр обороны Чехии приехала в Украину

Министр обороны Чехии Яна Чернохова приехала с рабочим визитом в Украину, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анны Маляр.

По ее словам, Чернохову встретили во Львове.

"У нас прошла очень теплая встреча. Конечно, говорили о войне и помощи Украине. Напомню, что Чехия является одним из европейских государств, последовательно поддерживающим Украину в противодействии военной агрессии против РФ" , - отметила Маляр.

Сама Чернохова в Twitter добавила, что посетила еще и Зборов в Тернопольской области.

"Я возвращаюсь из Украины, из Зборова, где 105 лет назад легионеры завоевали признание. Эту годовщину я планировала отпраздновать здесь еще до войны. Варварская атака Путина стала для меня дополнительным поводом не только воздать должное нашим героям, но и символически поддержать борьбу украинцев против оккупантов!" , - отметила она.

Vracím se z Ukrajiny, ze Zborova, kde si před 105 lety legionáři vybojovali uznání. Oslavit zde toto výročí jsem měla v plánu už před válkou. Putinův barbarský útok byl důvod navíc, abych nejen vzdala hold našim hrdinům, ale i symbolicky podpořila boj Ukrajinců proti okupantům! pic.twitter.com/AcA0xfNFeN — Jana Černochová (@jana_cernochova) July 2, 2022

Отметим, речь идет о почтении погибших в Зборовском сражении в 1917 году между российской и австро-венгерской армиями.