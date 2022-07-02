СМИ: под Мелитополем сошел с рельсов бронепоезд

Утром 2 июля 2022 года под Мелитополем (Запорожская область) с рельсов сошел российский бронепоезд, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении "РИА Мелитополь".

Сообщается, что инцидент произошел на участке железной дороги между Акимовкой и Мелитополем.

Издание со ссылкой на заявление оккупационной администрации пишет, что по предварительной информации, бронепоезд был обстрелян из гранатомета. В то же время сами оккупанты говорят, что это был якобы грузовой поезд с продовольствием.