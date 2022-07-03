ОК "Юг": в Одесской области ракета попала в базу отдыха

Россияне выпустили из истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесской области ракету Х-31 – она попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

Как отмечается, пожара и значительных разрушений не было, погибших и пострадавших нет.

Кроме того, вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по Змеиному.