Губернатор: в Белгороде "громкие звуки", предположительно сработало ПВО

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде была серия "громких звуков" и предположительно там сработало ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23… Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО" , – сообщил он.

Гладков заявил, что сейчас трое пострадавших, они госпитализированы.

Позже Гладков сообщил, что три человека погибли, а пострадали четверо. Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов. По меньшей мере, 39 частных жилых домов разрушены частично, из них 5 полностью.