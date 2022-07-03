Дожди, шквалы и жара до +32: где сегодня ждать непогоды

Дожди, шквалы и жара до +32: где сегодня ждать непогоды
Фото: Курс Украины

Сегодня, 3 июля, часть Украины накроют дожди и шквалы. Однако на всей территории страны сохранится жаркая погода, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Узнайте погоду в вашем городе:

    Погода в Украине

    По данным синоптиков, сегодня на западе и части северных областей ожидаются дожди с грозами. Осадки будут сопровождаться шквальным ветром.

    В других регионах Украины - сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с.

    Температура воздуха составит:

    • в северных областях ночью +12 +16, днем +29 +31 градус;
    • на западе ночью +16 +18 градусов, а днем +26 + 28;
    • в восточных областях ночью +12 +15, днем +28 +30 градусов;
    • на юге страны ночью +14 +17 градусов, а днем +30 +32;
    • в центральных областях ночью +13 +15, днем +20 +32 градуса.

    Дожди, шквалы и жара до +32: где сегодня ждать непогоды

    Погода в Киеве

    Сегодня в столице без осадков, однако некоторые районы Киевской области накроет дождь, возможна гроза. Ветер северный до 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +12 +16, а днем +29 +32 градуса.

    Дожди, шквалы и жара до +32: где сегодня ждать непогоды

    Напомним, синоптики на сегодня объявили штормовое предупреждение в западных областях.

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