Дожди, шквалы и жара до +32: где сегодня ждать непогоды

Сегодня, 3 июля, часть Украины накроют дожди и шквалы. Однако на всей территории страны сохранится жаркая погода, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

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Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на западе и части северных областей ожидаются дожди с грозами. Осадки будут сопровождаться шквальным ветром.

В других регионах Украины - сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +12 +16, днем +29 +31 градус;

на западе ночью +16 +18 градусов, а днем +26 + 28;

в восточных областях ночью +12 +15, днем +28 +30 градусов;

на юге страны ночью +14 +17 градусов, а днем +30 +32;

в центральных областях ночью +13 +15, днем +20 +32 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков, однако некоторые районы Киевской области накроет дождь, возможна гроза. Ветер северный до 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +12 +16, а днем +29 +32 градуса.

Напомним, синоптики на сегодня объявили штормовое предупреждение в западных областях.