СМИ сообщают об ударе по занятому россиянами аэродрому Мелитополя

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ночью и утром 3 июля прогремели взрывы. СМИ сообщают о массированном ударе по аэродрому, где базируются российские войска, сообщает Новое время.

О взрывах сообщили местные украинские СМИ. В частности, РИА Мелитополь пишет, что в городе слышали около 15 взрывов в 3 часа ночи и еще 15 около 5 утра.

По данным издания "массированный удар" был нанесен по военному аэродрому, где базируются российские оккупанты. Он расположен в микрорайоне Авиагородок. Издание предполагает, что удары нанесены по складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов оккупантов.

Российское пропагандистское госагентство РИА Новости пишет, что "украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь". Издание отмечает, что под обстрел попал микрорайон Авиагородок, но не указывает на попадание в аэродром.

Издание пишет, что первый обстрел произошел в 3:15, второй — около 5 утра.