Мэр: ВСУ уничтожили базу оккупантов в Мелитополе
ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе. Нанесли более 30 ударов по врагу, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил мэр города Иван Федоров в своем видеообращении.
"Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз рашистов в Мелитополе. Нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе", - рассказал Федоров.
Он также отметил, что ожидается большой поток мелитопольцев на эвакуацию.
"Наша задача помочь разместиться людям, которые хотят выехать в Запорожье", - подчеркнул мэр.
Также, по его словам, вчера благодаря силам сопротивления бронепоезд оккупантов с боеприпасами сошел с рельсов.
"Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было!", - опровергает Федоров.
Напомним, сегодня российские СМИ распространяли информацию, что во временно оккупированном Мелитополе ночью прогремели взрывы. Впоследствии в районе Авиагородка был виден столб дыма.