Губернатор Курской области РФ также сообщил о взрывах

В российском городе Курск ночью слышали взрывы, губернатор региона сообщил, что работала ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.

Жители Курска сообщали, что слышали ночью звуки взрывов. В соцсетях публиковали видео, на которых, как утверждается, снята работа систем ПВО в небе над городом.

Старовойт утром сообщил, что ПВО якобы сбили "два украинских беспилотника "Стриж"" на подлёте к Курску.

Он также опубликовал фото якобы сбитых БПЛА.

О жертвах или пострадавших не сообщается.

Фото из Telegram Старовойта