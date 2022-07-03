Британская разведка допускает, что РФ решится на псевдореферендум в оккупированном Херсоне

По оценкам британской разведки, Россия, скорее всего, проведет псевдореферендум за присоединение в оккупированном Херсоне, чтобы попытаться легитимизировать свой контроль, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в обзоре 3 июля.

Разведка упоминает заявления марионеточных должностных лиц по поводу организации "референдума" о присоединении к РФ к осени 2022 года.

По их мнению, задержание 28 июня мэра Херсона Игоря Колыхаева является попыткой оккупационных властей подавить сопротивление. Отмечается, что масштабное вооруженное и мирное сопротивление оккупации в Херсонской области продолжается.