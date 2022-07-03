ISW: отход к Северску позволит ВСУ избежать окружения под Лисичанском

Отведение украинских войск в Северск Донецкой области позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения российскими оккупационными войсками под Лисичанском, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, отмечается, что вчера российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города, однако украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонных боях вокруг города.

Также, по мнению американских аналитиков, российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни.

"Скорее всего, потом нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем вернутся к Славянску и Бахмуту. Отвод украинских войск в Северск позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж возле трассы E40 из Славянска в Бахмут" , — говорится в отчете.

Также аналитики прокомментировали сообщение Министерства обороны России о том, что 2 июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов проинспектировал группировку российских войск в Украине.

"Российское руководство чувствительно к слухам о чистке высокопоставленных российских офицеров" , — отмечают аналитики.

Также говорится, что Кремль, вероятно, тоже стремится сохранить или восстановить доверие к российскому военному руководству на фоне серьезной организационной реструктуризации, неудач и большого количества жертв, как ранее сообщал ISW.

Ключевые выводы