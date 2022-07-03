ISW: отход к Северску позволит ВСУ избежать окружения под Лисичанском

ISW: отход к Северску позволит ВСУ избежать окружения под Лисичанском
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Отведение украинских войск в Северск Донецкой области позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения российскими оккупационными войсками под Лисичанском, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, отмечается, что вчера российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города, однако украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонных боях вокруг города.

Также, по мнению американских аналитиков, российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни.

"Скорее всего, потом нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем вернутся к Славянску и Бахмуту. Отвод украинских войск в Северск позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж возле трассы E40 из Славянска в Бахмут", — говорится в отчете.

Также аналитики прокомментировали сообщение Министерства обороны России о том, что 2 июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов проинспектировал группировку российских войск в Украине.

"Российское руководство чувствительно к слухам о чистке высокопоставленных российских офицеров", — отмечают аналитики.

Также говорится, что Кремль, вероятно, тоже стремится сохранить или восстановить доверие к российскому военному руководству на фоне серьезной организационной реструктуризации, неудач и большого количества жертв, как ранее сообщал ISW.

Ключевые выводы

  • Российские войска вошли в Лисичанск и 2 июля продвинулись в черте города.
  • Российские войска ведут наступательные действия юго-западнее Лисичанска, чтобы, вероятно, продвинуться на запад в сторону Северска и завершить захват всей Луганской области.
  • Российские войска продолжали безуспешные наземные штурмы к северу от Славянска.
  • Российские силы совершили ограниченные атаки юго-западнее Донецка, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
  • Украинские войска, по всей видимости, планируют угрожать российским наземным линиям связи (GLOC) по всей Харьковской области, используя вооружение с Запада.
  • Украинские контратаки и партизанская активность продолжают заставлять российские войска отдавать предпочтение оборонным операциям вдоль Южной оси.
  • Прокси-руководство может устанавливать условия для прямой аннексии прокси-республик Российской Федерацией.
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