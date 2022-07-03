ОВА: утром Харьков подвергся ракетным ударам со стороны РФ

Около 4 утра в воскресенье, 3 июля, российские оккупанты обстреляли ракетами Харьков. Есть попадание в объект критической инфраструктуры и частное жилье. Пострадала 54-летняя женщина, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ни дня без российского террора. Сегодня харьковчане проснулись в 4 утра от ракетных ударов оккупантов" , - написал глава ОВА.

Он сообщил, что с утра россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района. Предварительно – пострадавших там нет.

Также враг ударил по частному домовладению в Новобаварском районе. В доме и учебном заведении рядом от удара выбило окна. Пострадала владелица дома — 54-летняя женщина. Она госпитализирована в лечебное учреждение, состояние — среднее.

По области в течение суток россияне обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы, в результате чего ранения получили четыре человека.

Синегубов также сообщил, что украинские защитники удерживают оборонительные позиции.