В Италии назвали единственное видение окончания войны в Украине

Закончить войну в Украине необходимо дипломатическим путем. Однако российские власти не желают садиться за стол переговоров, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью Corriere della Sera.

"Дипломатия действует, но все попытки посредничества провалились из-за Путина. Зеленский неоднократно демонстрировал признаки открытости, которые Путин всегда отвергал. Путь - дипломатическое решение, но перемирие может быть достигнуто лишь в том случае, если российская армия прекратит бомбить мирное население Украины" , - считает он.

Итальянский министр также добавил, что Украина имеет право защищаться и ее нужно поддерживать, а также сказал, что Рим продолжает держать контакт с Москвой через свое посольство, надеясь на мирное урегулирование ситуации.