В МВД спрогнозировали, когда украинцы смогут свободно покупать пистолеты

Украинцы могут свободно покупать короткоствольное оружие уже со следующего года. Соответствующее законодательство будет принято в течение лета-осени, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил советник советника министра внутренних дел Виктора Андрусива.

"Украинцы дали однозначный ответ относительно разрешения на свободное владение оружием. 70% из опрошенных поддержали право на свободное ее ношение. Подчеркну, что речь идет именно о пистолете, а не гранатомете или автомате Калашникова. Министерство соглашается с решением украинцев, и уже готовятся изменения ко второму чтению законопроекта" , - написал Андрусив.

По его словам, после законодательных аспектов определенное организационное время будут запускаться соответствующие реестры оружия.