Bloomberg: Украина представит масштабный план восстановления страны

На следующей неделе Украина планирует обнародовать план восстановления страны, который может привлечь сотни миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Он будет представлен на конференции в швейцарском городе Лугано, которая состоится 4−5 июля, сообщает Новое время.

Как пишет издание со ссылкой на источники, ознакомленные с планом, документ содержит около 2000 страниц. В плане определен широкий перечень проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также диверсификацию энергетических ресурсов.

Bloomberg сообщает, что официальные лица Евросоюза заявили о внесении для реализации плана по восстановлению Украины 500 млрд евро (523 миллиарда долларов).

Источники издания сообщили, что украинское правительство уже провело непубличные обсуждения проекта с донорами, включая ЕС, которые предоставят отзыв в ближайшие месяцы.

Как пишет издание, Европейская комиссия как исполнительный орган ЕС, изучает варианты финансирования, включающие гранты и займы. Отмечается, что пока подробностей на этот счет немного, а официальные лица сдержанно выдвигают оценки, пока бушует война. Одним из рассматриваемых вариантов является совместное заимствование на рынках, подобное механизму привлечения средств в фонд ЕС по восстановлению от последствий пандемии коронавируса.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении анонсировал масштабное международное мероприятие в Лугано (Швейцария) в понедельник, 4 июля, которое будет посвящено восстановлению Украины. По словам президента, нужно не только восстановить все, что разрушили россияне, но и "создать новую основу для нашей жизни". Для этого понадобятся миллиарды, новые технологии, институты и реформы, подчеркнул он.

Bloomberg пишет, что конференцию в Лугано, в частности, посетит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен с целью представить платформу для глобальных доноров, которая будет базироваться в ЕС и включать также партнеров по G7, многосторонние организации, Швейцарию и Норвегию.

По словам источников, команда фон дер Ляен работает над концептуальным документом как основой для обсуждений внутри ЕС, прежде чем любое предложение будет завершено. После лета Еврокомиссия и Германия в качестве главы G7 соберут конференцию для продвижения плана. Правительство Чехии, председательствующей сейчас в ЕС, планирует организовать донорскую конференцию в ноябре.

Издание отмечает, что для ЕС любая помощь должна быть связана с реформами. Получение Украиной статуса кандидата в ЕС предусматривает дорожную карту по борьбе с коррупцией, преодолении контроля олигархов над экономикой и установлении правил отбора судей.