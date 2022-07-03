Премьер Австралии прибыл в Украину: посетил Бучу и Ирпень
Премьер-министр Австралии Энтони Албанез прибыл в Украину с рабочим визитом. По прибытии он посетил Бучу, Гостомель и Ирпень, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Об этом заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Албанез был поражен от вида разрушенных гражданские дома, следов мин, уничтоженного аэропорта "Антонова", сообщил Кулеба.
"Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за происходившие здесь преступления", - заявил австралийский премьер.