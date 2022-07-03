Разведка: оборонные предприятия РФ отказываются ремонтировать технику
Оборонные предприятия России отказываются ремонтировать поврежденную технику оккупантов. Все из-за отсутствия компонентов или же недостаточной суммы средств, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.
С начала полномасштабного вторжения России, наши бойцы уничтожили более 40% боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров оккупационных частей только с Южного военного округа России.
"Доставляя к ремонтным заводам поврежденную технику, оккупанты ее полностью разукомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие основы БМП и танков", - пишет разведка.
Командование пыталось исправить ситуацию созданием ремонтных бригад, однако коррупция свела эту попытку на нет.