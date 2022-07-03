Мэр: оккупанты снова обстреляли Краматорск

Мэр: оккупанты снова обстреляли Краматорск
Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Утром воскресенья, 3 июля, Россия обстреляла Краматорск Донецкой области. Город был поражен из РСЗО "Смерч", сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Бьют из &quot;Смерчей&quot; второй день. Оккупанты снова обстреляли Краматорск
Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko
"Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и бьют по мирному населению", – сообщил он.

Предварительно, по словам мэра, обошлось без жертв, но есть серьезные разрушения. Работает взрывотехническая служба.

"Находитесь ближе к укрытиям, не пренебрегайте сигналами тревоги!", – призывает мэр.

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