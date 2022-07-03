Мэр: оккупанты снова обстреляли Краматорск

Утром воскресенья, 3 июля, Россия обстреляла Краматорск Донецкой области. Город был поражен из РСЗО "Смерч", сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

"Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и бьют по мирному населению" , – сообщил он.

Предварительно, по словам мэра, обошлось без жертв, но есть серьезные разрушения. Работает взрывотехническая служба.