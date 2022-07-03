Лукашенко: наше участие в "спецоперации" РФ мною определено давно

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия, и что он "давно определил" участие Беларуси в войне РФ против Украины, которую кремлевская пропаганда называет "специальной военной операцией", сообщает Новое время.

Об этом Лукашенко сказал во время выступления по случаю празднования "Дня независимости Беларуси" в воскресенье, 3 июля.

"Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. Те, кто упрекает нас, вы что не знали, что у нас самый тесный союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство — Союзное государство. Где в союзе два независимых народа. И что они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единственная группировка вооруженных сил? Практически единая армия. Вы же все это знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" определено мной давно" , - сказал белорусский диктатор.

Лукашенко заявил, что в первый день нападения России на Украину он якобы сказал, что белорусы "никому не позволят стрелять в спину российскому человеку".

По его словам, белорусы "заняли оборону от Брестской крепости до южных границ для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск".

Лукашенко считает, что НАТО увеличило численность вооруженных сил в Восточной Европе "в десять раз… чтобы воевать". А Беларуси, по его словам, "надо выстоять… и победить".

Накануне Лукашенко обвинил Украину в попытке нанести удар по военным объектам в Беларуси.

Он также заявил, что отдал приказ своим военным "взять под прицел" центры принятия решений в столицах противников Минска.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что воевать против Украины Минск "не хочет" и сказал, что считает "плохой мир лучше хорошей войны".

В украинской разведке сообщили, что угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины сохраняется, но прямое военное наступление маловероятно. Известно, что на границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси.