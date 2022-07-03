В июне экспорт агропродукции вырос на 30% — ассоциация

За июнь месяц Украине удалось экспортировать 2,7 млн ​​тонн продукции АПК, это на 30% больше, чем в мае, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Украинского клуба агробизнеса.

Структура экспорта в июне выглядела следующим образом:

зерновые культуры: 1,4 млн тонн (кукуруза – 86%, пшеница – 10%, ячмень – 3%). Прирост к показателю в прошлом месяце: +23%;

масличных культур – 642,5 тыс. тонн (семена подсолнечника – 84%, сои – 14%, рапса – 2%). Прирост: +52%.

растительные масла – 298,5 тыс. тонн (подсолнечное масло – 94%, соевое – 6%). Прирост: +45%.

Там отметили, что наибольшие темпы прироста демонстрируют масличные культуры, а точнее семена подсолнечника.

"Для украинского рынка семена подсолнечника никогда не являлись экспортно ориентированной культурой. Практически весь объем перерабатывался в Украину, а тогда уже экспортировалось подсолнечное масло. Ситуация сейчас изменилась и начал расти именно экспорт семян" , - заявили в ассоциации.

Также существенно изменилась география экспорта, если до войны основными покупателями украинской продукции были Китай, Индия, Нидерланды и Египет, то сейчас основными являются европейские страны, которые находятся рядом с Украиной: Румыния, Польша, Болгария, а также Турция.