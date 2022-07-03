Штайнмайер заявил о начале "новой эры" после войны в Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мир находится "на пороге новой эры". После войны в Украине нельзя будет заниматься политикой и бизнесом, будто ничего не случилось, сообщает Deutsche Welle.

Пандемия коронавируса и война в Украине "дали понять даже тем, кто не озабочен вопросами экономики, насколько на второй фазе глобализации мы стали зависимы от сырья и первичных продуктов из стран по всему миру", сказал федеральный президент.

"Темная сторона глобализации" уже стала очевидной в последние годы, продолжил он.

"Не все в равной степени выигрывают от свободной торговли и глобального разделения труда", - заявил Штайнмайер, подчеркнув ﻿﻿ эксплуатацию и бесчеловечные условия труда в развивающихся странах юга и наносимый вред окружающей среде.

"Жестокая агрессивная война России против Украины", по его словам, стала причиной "сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических изменений". Конец и последствия этой динамики "отдаленно не предвидимы", но избежать этого не удастся никому, предупредил он.

Теперь миру необходима политическая, военная и экономическая переориентация, уверен Штайнмайер.

"Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не упуская из виду наши цели: мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика", - заявил федеральный президент.

Одной из таких целей должна быть независимость от авторитарных государств, считает он. Одновременно необходимо находить новых партнеров, призвал Штайнмайер. По его словам, это могут быть такие страны, как Сингапур, Индонезия и страны Африки.

Вместо того чтобы рассматривать последние как нуждающиеся страны, "мы должны, наконец, признать их такими, какие они есть: важными партнерами, которые могут помочь нам существовать в новом мире", сказал президент.