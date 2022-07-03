Словакия может передать Украине истребители МиГ-29 и танки

Словакия может передать Украине свои истребители МиГ-29, а также танки советского производства, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

"Но я не хочу подробно говорить об этом, потому что Украина также просила нас не вдаваться в детали" , - сказал Хегер.

Словацкий премьер выступал в эфире чешского телевидения вместе с премьером Чехии Петером Фиалой.

Лидеры двух стран объявили, что с сентября Чехия будет помогать Словакии защищать её воздушное пространство.

В июне Словакия обратилась к Чехии за помощью в охране воздушного пространства, пока не получит заказанные истребители F-16. Они должны заменить эксплуатируемые до сих пор МиГ-29, но поставка задерживается.

Хегер сказал, что его стране потребуется помощь чешских истребителей примерно на год.

И Хегер, и Фиала отметили, что всех удивило, насколько эффективно и как долго Украина могла защищаться от вторжения России, чья армия на бумаге должна была быть намного сильнее.

"У нас есть все предпосылки верить, что Украина победит в этой войне" , - отметил премьер Словакии.

Однако Фиала признал, что никто не знает, сколько времени пройдет, пока Украина получит полный контроль над своей территорией, и указал, что без помощи Запада она не сможет защититься от россиян.

"У них должно быть оружие, чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу. Они сражаются за нас" , — добавил он.

Фиала также заявил, что в случае необходимости Чехия готова принять участие в обучении украинских военных.