Наводнение в Австралии: тысячи эвакуированных и затопленные дороги

Власти Сиднея издали указ об эвакуации нескольких тысяч жителей после того, как непрекращающиеся дожди затопили несколько пригородов крупнейшего города Австралии. Синоптики предупреждают об усилении осадков в течение следующих 12 часов, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Администрация города была вынуждена объявить об эвакуации нескольких тысяч человек ввиду большого риска того, что они будут отрезаны от основных коммуникаций в ближайшие дни. В течение следующих 24 часов может выпасть около 100 миллиметров осадков на обширной территории в Новом Южном Уэльсе, от Ньюкасла до юга Сиднея, на расстоянии более 300 км, сообщают метеорологи.

За последние дни в Сиднее выпало более 200 миллиметров осадков, реки Непин и Хоксбери в ближайшее время могут выйти из берегов. Проливные дожди также вызвали разлив главной плотины Сиднея.