Болгария выслала 70 российских дипломатов. Два российских самолета вылетели из Софии с десятками сотрудников российских дипломатических служб и их семьями, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Решение о высылке было объявлено исполняющим обязанности премьер-министра Кириллом Петковым, который занял жесткую позицию в отношении РФ после ее вторжения в Украину.

Петков заявил, что Москва использовала тактику гибридной войны, чтобы свергнуть его правительство. Он также отметил, что Россия сохранит 43 своих сотрудника после высылки, и подчеркнул, что у Болгарии всего 12 дипломатических сотрудников в Москве.

"Все, кто работает против интересов Болгарии, будут призваны вернуться в страну, из которой они прибыли" , — заявил политик.

В ответ Россия пригрозила разрывом дипломатических отношений. Европейский Союз, членом которого Болгария является с 2007 года, ответил на угрозу России и заявил, что полностью поддерживает и солидарен с Болгарией.

Как сообщалось ранее, Латвия, Литва, Эстония и Болгария приняли решение выслать российских дипломатов и сотрудников посольств. Причиной этому стало военная агрессия России в отношении Украины.