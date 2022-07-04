В Копенгагене произошла стрельба в ТЦ, есть погибшие

В результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене погибли три человека, нападавший был задержан полицией.﻿ Об этом пишет Politiken, сообщает Европейская правда.

В воскресенье в 17.36 в полицию Копенгагена поступило сообщение о стрельбе в торговом центре Field's. На место сразу же были отправлены патрули полиции.

Полиция задержала 22-летнего этнического датчанина. Он был возле торгового центра.

Во время стрельбы были убиты трое — молодой мужчина, молодая женщина и мужчина около 40 лет. На пресс-конференции в 00:45 полиция заявила, что еще трое находятся в "критическом состоянии".

Полиция подтвердила, что у подозреваемого были винтовка и патроны. Однако не исключено, что могло быть и другое оружие

Видео с подозреваемым появилось в соцсетях. В одном из видео он позирует с дробовиком. Он также направляет старый пистолет себе в рот.

Полиция работает над гипотезой, что подозреваемый действовал в одиночку,

Полиция пока не исключает версию терроризма. В понедельник утром состоится брифинг, где будут озвучены новые детали происшествия.